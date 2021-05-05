【亞裔歧視】美國商會捐2.5億美元 支援亞裔社群

美國近來針對亞裔的歧視案件增加，引起當地民眾關注。一個由亞裔美國商人組成的商會捐出2.5億美元（約19.5億港元），組織商會最大型的亞裔族群慈善計劃，協助亞裔群體對抗日益嚴峻的歧視問題。

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美國亞裔基金會（Asian American Foundation）承諾，在未來投入1.25億美元（約9.725億港元）資金，在3大領域支持亞裔族群，反亞裔歧視計劃﹑教育及研究。另外1.25億美元資金將由眾多美國大公司，如可口可樂（Coca-Cola）﹑花旗集團（Citigroup Inc）及亞馬遜（Amazon）等提供。周二（4日）發布會上，基金會亦邀請3位美國前總統奧巴馬（Barack Obama）﹑布殊（George W. Bush）及克林頓（Bill Clinton），透過網路方式參與。

計劃將協助學校，正確教導學生認識亞裔在美國發展的貢獻及歷史；資助藝術﹑電影及電視創作，確保美國亞裔能參與其中；投資發展數據研究，讓美國亞裔意見可以加入政策考量，以及提升有關亞裔議題倡議的影響力。另外，基金會亦已批出數筆撥款，包括100萬美元（約778萬港元）支援組織「停止歧視亞裔」（Stop AAPI Hate）。

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長期以來，美國亞裔缺少社群組織支持，每年僅獲0.5%慈善資金投入，支援佔全美6%人口的亞裔人士。今次計劃正好填補空缺，更可加強美國亞裔在政治及文化領域的力量。

責任編輯：吳漢培