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【樓市故事】年初進取叫價賣樓　最後竟然低市價沽貨　業主有苦自己知

股樓投資 18:28 2021/05/04

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樓市續旺，但有買家竟然要低市價沽貨。中原地產梁岳宏說，青衣青泰苑F座中低層10室，實用面積401平方呎，兩房間隔，享海景，一月時進取開價610萬元，由於叫價偏高，業主只好迎合市況調整，叫價減至580萬元，其後於自由市場以573萬元易手，實用呎價14,289元，較市價略低2%至3%。

值得留意的是，各區屢見破頂成交，何解業主仍要低市價賣樓？梁岳宏解釋說，原業主打算套現換樓，才願意低市價賣樓。據了解，原業主於2018年4月以525萬元（自由市場價）買入單位，持貨3年，現帳面賺48萬元，物業期內升值9%。

【買樓理財】單身貴族追捧納米樓　首期38.2萬輕鬆上車　單位內籠有相睇【下一頁

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談到近期樓市，梁岳宏說，青衣區上月共錄95宗成交，相比去年平均每月只約50宗成交，現時市況十分暢旺。他續說，踏入5月，區內交投氣氛持續，但盤源續減，促使買家加快入市，只要輕微減價，放盤單位即獲承接。 

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撰文 : 黃卓賢

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