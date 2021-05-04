【大行報告】法巴：消費股盈利估算存差異　投資盈利贏家為上策　看好6類消費子板塊

▲ 法巴：消費股盈利估算差異 投資盈利贏家為上策 看好6類消費子板塊

法國巴黎銀行亞洲區股票咨詢部主管馮兆邦發表研究報告指，中國消費者正處於「甜蜜點」，主因 （1） 內地政府推動消費增長的支持政策、（2） 中國消費者抵制西方品牌，為本土消費品牌崛起創造了黃金機會，（3） 行業集中度上升，加上疫情後流動性放寬，促使投資者更有意願為消費板塊龍頭支付估值溢價。法巴認為，消費板塊的盈利估算軌跡存在差異，投資於「盈利贏家」是上策。

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法巴表示，中港股票市場於今年2月中見頂，此後一直乏方向，然而，中國消費板塊期間「反其道而行之」，是表現最優異的板塊之一。中國經濟已從新冠疫情爆發後的低位迅速復甦，在目前市況低迷的情況下，宜更傾向於專注於盈利復甦能見度較高的行業。

股價調整為再進入汽車股好機會

對於汽車股，法巴指，在中國消費領域中，汽車板塊可能是最重要的支柱，新能源乘用車崛起無疑重新定義行業格局。該行稱，汽車行業目前正面對半導體芯片供應短缺的危機，但相信供需動態在未來幾個月將會有所改善，尤其是中國，因為中美貿易戰促使中國政府儲存芯片，並物色零部件新來源，故認爲今年2月至今以來的股價調整是再進入中國汽車股的好機會。

法巴較為看好側重混合動力的新能源乘用車公司，尤其是高端市場的汽車製造商，皆因其收補貼削減的影響較小，並能把握中國收入通脹趨勢。

法巴看好的消費子板塊

必需消費品：

1） 已經歷股價調整的高端烈酒

2） 持續捕捉積壓需求的護膚品大牌

3） 食品飲料及乳製品龍頭企業

非必需消費品與交通運輸：

1） 獲政策支持的電動乘用車巨頭，及銷售收入和現金流強勁的運運動服飾品

2） 受惠於短期内有望復甦的長途旅行行業，例如航空公 司、旅遊與免稅店

3） 醫藥科技如網上藥店、醫院及咨詢；智能物業管理；以新經濟爲主的教育。

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編輯：袁諾曦