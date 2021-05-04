【香港零售】香港零售正復甦？　服裝類別銷售增逾7成

▲ 恆生銀行首席經濟師薛俊昇分析，雖然升幅低於市場預期，但揚言「最壞的時間已經過去」。

疫情在過去一年令本港零售業市場陷入低谷，最新的3月份零售業總銷貨價值的臨時估計為276億元，按年上升20.1%，惟升幅遜於市場預期。

恆生銀行首席經濟師薛俊昇分析，雖然升幅低於市場預期，但揚言「最壞的時間已經過去」，本地要回復疫情前的高位，仍有很大距離，卻已在緩慢改善。

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薛認為，值得留意耐用消費品類別的數據按年上升。耐用消費品包括汽車和傢俬，該些用品代表本地客的市場，能夠「跑贏」整體零售，可反映本地客的消費意欲好轉。

服裝零售銷售增 惟仍不夠交租和人工

3月份零售業總銷貨價值的數據中，「衣物、鞋類及有關製品」增長尤為顯著，按年大增75.5。服裝商Moiselle主席及行政總裁陳欽杰表示，3月份的生意額按年增70%，但只因去年基數太低。他強調，增幅仍不足以支付租金和員工薪金。

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該公司只能開源節流，維持公司的生意。陳指，現時藉網上銷售拓展國內市場，以及設計和生產具防菌功能、可以手洗的衣物等。至於節流，從3方面入手：

舖租太貴的地點不續租。

減少設計新款和生產數量，皆因宴會減少，顧客減少消費，平均每宗訂單的價格亦下跌3成。

減少人手，若自然流失便不再招聘，並舉例過去每間舖有5名員工，現時縮減至3名。

記者：馬意文