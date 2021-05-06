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【中國經濟】瑞銀胡一帆﹕今年中國GDP增幅將在8.5%或以上 　料中美緊張局勢持續

宏觀解讀 17:58 2021/05/06

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瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆認為，今年中國GDP增幅將在8.5%或以上。

中國GDP首季按年增長18.3%，經濟增速逐漸恢復至疫情前水平。外界關注，中國未來能否繼續維持現有經濟增速。瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆認為，在未來幾季，消費和投資將成為推動經濟增長的主要動力，並預料今年中國GDP增幅將在8.5%或以上。

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胡一帆指，低基數效應令大部分消費子行業飆升，尤其是黃金、 珠寶、汽車、餐飲和通訊設備等行業。她預料，今年零售銷售可實現雙位數增長，成為推動未來幾季經濟增長的主要動力。

整體而言，胡一帆認為，有數項因素可驅使中國今年加速經濟復甦。她表示，中國服務業增速已出現反彈、與旅遊相關的酒店、機票預訂率亦見回升，國內失業率已從高位回落，加上新冠疫情得到控制，國內加快疫苗接種速度，在以上利好因素下，國內消費信心有望回升。

下半年房地產行業信貸政策或進一步收緊

從國內環境去看，今年首季固定資產投資按年增長25.6%，遠高於去年第四季的8.2%。胡一帆預計，固定資產投資今年有望實現高個位數增幅。當中，由於低基數效應和國內政府的政策支持，她預計，製造業和基礎設施投資按年增速可達5%至10%。

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房地產方面，國內逐漸收緊對開發商融資和房貸的監管，不過房地產投資今年首季按年增速仍達7.6%，表現亮眼。胡一帆預料，在政府收緊監管下，房地產投資的韌性可能受限，未來增長將會放緩。此外，她亦預計，下半年房地產行業的信貸政策將進一步收緊。

未來幾季貿易順差將收窄

貿易方面，今年第二季中國出口按年增速高達49%。不過胡一帆估計，在海外生產恢復常態後，隨著供應鏈替代效應減弱，中國下半年出口可能會更明顯放緩。另外她亦指，國內首季進口增速大幅上升至28%，預料今年進口增速將繼續走高，意味著中國未來幾季的貿易順差或進一步收窄。

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中美緊張局勢將持續

中美關係方面，胡一帆指，儘管中美有意在氣候變化方面開展合作，但認為雙方仍存在重要分歧，料兩國緊張局勢可能持續，甚至不時會升溫。但她估計，雙方將避免採取削弱兩國經濟復甦的極端措施。

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編輯﹕賴奕羚

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