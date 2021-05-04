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【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券

商業 20:00 2021/05/04

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海港城決定於本星期四（６日）開始再推100%消費回贈活動「100% Rewarding」，不設名額。

隨著疫情緩和，港人外出消費意慾回升。為促進循環消費，海港城決定於本星期四（６日）開始再推100%消費回贈活動「100% Rewarding」，不設名額，每人送出最多$5,000購物及美食現金優惠券，現金優惠券覆蓋商場350家商戶及餐廳。

【商場活動】Mira Place推新會員計劃　積分可換Staycation住宿及米芝蓮美饌

「100% Rewarding」消費獎賞活動由5月6日至12日，顧客於海港城同日消費每$1,000，即可換領總值$1,000之優惠券，包括8張指定$100購物現金優惠券及2張指定$50/$100美食現金優惠券，最多$5,000，包括40張指定$100購物現金優惠券及10張指定$50/$100美食現金優惠券。
 
另外，凡於同日消費每$6,000 (上限$30,000)可額外換領總值$1,000現金優惠券(2張指定$500購物現金優惠券)，而於5月9日母親節(星期日) 及5 月11日(星期二)更可享3倍獎賞，賺取合共高達$20,000 現金優惠券。

【母親節】尖東美食里Alfresco Lane推母親節優惠　消費換領50元餐飲優惠券

【企業責任】Pandora宣布全面採用人造鑽石　將推實驗室培育鑽石珠寶系列

責任編輯：蘇穎琪

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