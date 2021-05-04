【iOS更新】蘋果推 iOS 14.5.1更新版本　修復WebKit系統漏洞

▲ 蘋果（Apple）最近釋出iOS 14.5.1及macOS 11.3.1更新版，呼籲用戶盡快進行系統升級。

蘋果（Apple）於上週剛發布iOS 14.5系統更新，最近又再釋出iOS 14.5.1、watchOS 7.4.1及macOS 11.3.1更新版，並修復兩個WebKit系統漏洞。官方更呼籲，iOS 14.5用戶盡快進行系統升級，以免日後遭受攻擊。

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據外媒《MacRumors》報道，蘋果最新發布 iOS 14.5.1、watchOS 7.4.1及macOS 11.3.1更新版。早前，蘋果發現iOS 14.5系統中存有Webkit漏洞，攻擊者可利用網頁加入惡意程式代碼，從而取得系統最高權限。目前蘋果已進行漏洞修復，並建議iOS 14.5及iPadOS 14.5用戶進行升級。另外， iOS 14.5.1更新版本也修復了「App追蹤透明度」的錯誤問題。

另外，由於iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6+、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3等舊款設備無法升級至iOS 14作業系統，為此官方推出iOS 12.5.3更新版，同時已修復上述的系統漏洞問題，讓用戶可及早進行更新。

責任編輯：李寶如