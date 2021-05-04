信和鼓勵員工注射疫苗 完成兩劑接種後可獲兩天休假

信和置業今日向員工發內部通知，表示員工可以申請休假以接種疫苗，而員工完成接種兩劑疫苗後，可獲得額外兩天有薪假期。内文提到員工在諮詢醫生意見後，應盡快接種疫苗，表示此舉可有效保護自己和身邊的人，讓社區恢復正常生活。

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信和主席黃志祥與家人在早前已接種疫苗，而副主席黃永光亦表示早於3月時已經注射科興疫苗。

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早前信和集團為鼓勵市民接種疫苗，於旗下3個商場，分別為屯門市廣場、奧海城及荃新天地推出「齊心抗疫感謝賞」活動，商場會員只要在上述商場的禮賓處出示紙本針卡或電子針卡的新冠疫苗接種紀錄，即可免費換領20元現金券或飲品券。

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責任編輯：梁翠麗