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【美股分析】押注旅遊業復甦在即 美退休基金首季買入五股

股樓投資 18:24 2021/05/04

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美國疫苗接種人數領先全球，投資者期待美國經濟復甦，當中受疫情影響最深的旅遊業便是預期的受惠者之一。資產管理規模達800億美元的美國俄亥俄州教師退休基金，於今年首季加注多隻旅遊相關的股份，包括買入多35,672股嘉年華郵輪，以及81,821股皇家加勒比，令基金持有兩家公司分別71,494股及346,821股。此外，基金亦於期內首次買入挪威郵輪（Norwegian Cruise），最新持倉達39,875股。

美俄亥俄州教師退休基金最新買入五股（見圖）

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三大郵輪股首季表現跑贏大市，首季嘉年華郵輪、皇家加勒比、挪威郵輪分別升22.5%、14.6%及8.5%，同期標普500指數只升5.8%。至於郵輪股以外，基金亦在提交予美國證交會的文件中，透露首季買入西南航空（South West Airline）及埃克森美乎（Exxon mobile），惟基金未有評論是次倉位部署。

上月高盛分析師Stephen Grambling便發表報告指，一旦郵輪復航後，挪威郵輪的基本面將出現很大改善，因過往積壓的旅遊需求將帶動復甦，需求甚至高於疫情前水平，同時扣除燃油後的航行成本亦預期不會快速上升。

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撰文 : 林展鋒

航空 指數 郵輪 退休基金 美股 標準普爾500指數 美國 美元

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