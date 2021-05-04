【樓市熱話】賣香港出租物業 改買英國樓？ 網民：英國樓回報高好多！

不少市民為了移民後有地方住才會在外國買樓，但其實買外國樓做投資的潮流早已興起。因為香港樓價長期高企，海外樓相對上比較便宜，放租也能賺不少。近日有網民於網上討論區發文，詢問要不要賣收租樓，改買英國樓宇。

網民經歷：

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有網民認真分析，指香港的租金回報率很多不到2厘。而英國只需要用兩三百萬就買一到一層樓，租金回報可以達到4至5厘，又可以分散風險，建議樓主在英國買樓。有人覺得樓主可以在英國熱門的地方買樓放租，例如曼城，倫敦週邊半小時車程的城市，伯明翰之類。他指這些地方一般三百萬就能買到一間屋，人口較多，又多香港人去，出租應該不成問題。

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亦有人說，如果樓主要買英國樓就需要自己親自飛到當地看單位，就怕代理騙錢。不過樓主亦要留意英國稅制，如果在當地有收租物業是要收稅的。

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責任編輯：張瑋婷