本港3月零售業總銷貨價值升兩成 網上銷售則按年增逾四成至21億元

政府統計處今日（4日）公布3月份零售業總銷貨價值臨時估計為276億元，按年上升20.1%，扣除價格變動後，3月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升19.8%。當中升幅最為顯著的是網上銷售佔7.7%；該月零售業網上銷售價值臨時估計為21億元，按年升43.3%。

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在零售業總銷貨價值當中，按年比較，其他未分類消費品的銷貨價值升35.2%；電器及其他未分類耐用消費品升44.8%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升81%，服裝升77.4%、百貨公司貨品升2.2%、藥物及化妝品升18%；汽車及汽車零件升23.1%、燃料升18.8%、傢具及固定裝置升12.5%、鞋類及有關製品及其他衣物配件升64.1%；書報、文具及禮品升19.2%；中藥升27.7%、眼鏡店升29.1%。

政府表示，3月零售銷售錄得顯著按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低。第一季合計，零售業銷貨量按年升7.2%，但仍遠較2019年第一季銷貨量低32.5%。同時當局亦指出，社交距離措施2月中逐漸放寬後，本地消費情緒改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業短期前景仍然困難。為使零售業更有力地復蘇以及經濟能全面恢復，社會必須齊心協力令疫情受控，並積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。

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責任編輯：潘曉豐