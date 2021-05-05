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【業績|零售股】歐舒丹破頂全日升近15%　券商上調目標價、富瑞睇30.5元　去年度銷售跌5.7%（第二版）

股市 16:12 2021/05/05

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【業績|零售股】歐舒丹去年度銷售跌5.7%　香港市場急挫24.2%表現第二差

歐舒丹 （00973） 截至3月底止年度，銷售按年跌5.7%至15.5億歐元，按固定匯率計算下跌1.7%。撇除2020財年12個月ELEMIS於2019年3月的銷售，集團2021財年12個月在可比的基礎上整體銷售下跌1.1%。券商野村及富瑞表示，歐舒丹上季表現好於預期，加上管理層上調2021財年的業績指引，兩間券商齊齊調升歐舒丹目標，其中富瑞給予的目標價為30.5元。

歐舒丹曾逆市升近16%，破頂高見26.95元，收報26.7元，升14.8%，成交額4357.7萬元。

目標今財年有雙位數銷售增長

富瑞引述管理層電話會議表示，撇除取消美國子公司入帳所帶來約500萬歐元收益，歐舒丹預期2021財年的經營利潤率逾12%，相比此前預期的10%至11%為高。

富瑞又指，亞洲市場為今財年帶來好開始，4月份L'Occitane及Elemis於中國表現強勁。管理層稱，目標今財年所有品牌銷售增長達雙位數。富瑞將公司目標價由26元調升至30.5元。

野村將歐舒丹目標價由22.5元上調至27.5元，維持「買入」評級。該行指，對歐舒丹銷售及毛利率增長前景持正面態度，在季績後料獲估值重估。

上季銷售增長6.9%

於第四季度，歐舒丹銷售增長6.9%至3.6億元歐元，按固定匯率計算增長12.5%，主要受惠核心品牌ELEMIS及LimeLife增長近兩成。全年度計，銷售按年跌5.7%至15.5億歐元，按固定匯率計算下跌1.7%。

按地區劃分，香港去年銷售淨額下跌24.2%，是繼巴西後，表現第二差市場；日本銷售淨額亦下跌7.2%；中國銷售淨額則上升33.7%，是表現最好市場。美國及法國市場亦分別跌12.6%及16.8%。

截至今年3月底止，自營零售店1523間，淨減85間，同店銷售按年減少1.1%。

（第二版加入大行報告：野村及富瑞）

相關文章：【零售寒冬】歐舒丹L'Occitane半日大升18%　上季銷售微跌、富瑞升目標價至26元

【零售業績】歐舒丹半年少賺37.5%不派息　或加快美國等市場店舖整合

編輯：吳敏芳

業績公布 港股 L'OCCITANE（00973）

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