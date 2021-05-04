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【業績|零售股】歐舒丹去年度銷售跌5.7%　香港市場急挫24.2%表現第二差

股市 17:31 2021/05/04

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【業績|零售股】歐舒丹去年度銷售跌5.7%　香港市場急挫24.2%表現第二差

歐舒丹 （00973） 截至3月底止年度，銷售按年跌5.7%至15.5億元（歐元‧下同），按固定匯率計算下跌1.7%。撇除2020財年12個月ELEMIS於2019年3月的銷售，集團2021財年12個月在可比的基礎上整體銷售下跌1.1%。

第四季度，銷售增長6.9%至3.6億元（歐元‧下同），按固定匯率計算增長12.5%，主要受惠核心品牌ELEMIS及LimeLife增長近兩成。全年度計，銷售按年跌5.7%至15.5億元，按固定匯率計算下跌1.7%。

按地區劃分，香港去年銷售淨額下跌24.2%，是繼巴西後，表現第二差市場；日本銷售淨額亦下跌7.2%；中國銷售淨額則上升33.7%，是表現最好市場。美國及法國市場亦分別跌12.6%及16.8%。

截至今年3月底止，自營零售店1523間，淨減85間，同店銷售按年減少1.1%。

相關文章：【零售寒冬】歐舒丹L'Occitane半日大升18%　上季銷售微跌、富瑞升目標價至26元

【零售業績】歐舒丹半年少賺37.5%不派息　或加快美國等市場店舖整合

編輯：吳敏芳

業績公布 港股 L'OCCITANE（00973）

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