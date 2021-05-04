  • 29°C
香港時間 : 2021504日 (二) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【企業責任】Pandora宣布全面採用人造鑽石　將推實驗室培育鑽石珠寶系列

商業 18:03 2021/05/04

分享：

Pandora將停止使用開採的鑽石，改為全面採用人造鑽石，以減少使用與不道德生產方法有關的原材料。

近年不少珠寶品牌對可持續議題表示關注，Pandora最近亦宣布將停止使用開採的鑽石，改為全面採用人造鑽石，以減少使用與不道德生產方法有關的原材料。

【疫市營商】Jos《約》古董珠寶生意按年增逾3成　原因是？

《彭博社》報道指，Pandora現正使用藉實驗室生產的人造鑽石，而有關的人造鑽石平均含60％以上的可再生能源，料明年這一比例將上升至100％。品牌更將會在英國發布其首批使用實驗室培育的鑽石珠寶系列，並將於2022年推進其他市場，新系列將包括戒指、手鐲，項鍊和耳環。

除了考慮到保護環境等可持續因素外，Pandora還強調，背後另一考慮因素在於價格，因實驗室生產的人造鑽石成本約為開採成本的三分之一，這種轉變可使更多消費者能夠購買到鑽石珠寶。

事實上，相比其他珠寶品牌， Pandora在生產中使用的鑽石相對較少，去年其生產的約8500萬件珠寶中，只使用了約5萬顆開採的天然鑽石。而根據安特衛普世界鑽石中心（Antwerp World Diamond Centre and Bain）的研究報告指出，實驗室人造鑽石市場目前正以雙位數的速度增長，尤其是年輕客戶特別熱衷於尋找可持續珠寶品牌。

【創業兵團】年輕設計師創珠寶首飾品牌　採3D打印技術製作

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【疫市開店】 大孚飛躍於旺角開設全新旗艦店　多款新鞋首次在港發售（多圖）
今日
【疫市開店】 大孚飛躍於旺角開設全新旗艦店　多款新鞋首次在港發售（多圖）
【香港零售】港3月零售銷售價值　市場預期料按年增34%
今日
【香港零售】港3月零售銷售價值　市場預期料按年增34%
【Marvel迷注意】全新MARVEL AVENGERS MECH STRIKE系列登陸玩具反斗城　1:1模型7折發售
今日
【Marvel迷注意】全新MARVEL AVENGERS MECH STRIKE系列登陸玩具反斗城　1:1模型7折發售
【香港零售】香港3月份零售銷售值升20.1%　遜市場預期
今日
【香港零售】香港3月份零售銷售值升20.1%　遜市場預期

你可能感興趣

【疫市開店】 大孚飛躍於旺角開設全新旗艦店　多款新鞋首次在港發售（多圖）
今日 13:04
【疫市開店】 大孚飛躍於旺角開設全新旗艦店　多款新鞋首次在港發售（多圖）
【香港零售】港3月零售銷售價值　市場預期料按年增34%
今日 14:24
【香港零售】港3月零售銷售價值　市場預期料按年增34%
【Marvel迷注意】全新MARVEL AVENGERS MECH STRIKE系列登陸玩具反斗城　1:1模型7折發售
今日 15:00
【Marvel迷注意】全新MARVEL AVENGERS MECH STRIKE系列登陸玩具反斗城　1:1模型7折發售
市場拓展 英國 品牌 珠寶

上一篇文章

【香港零售】香港零售正復甦？　服裝類別銷售增逾7成

下一篇文章

【母親節】尖東美食里Alfresco Lane推母親節優惠　消費換領50元餐飲優惠券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願
【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）