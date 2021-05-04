【企業責任】Pandora宣布全面採用人造鑽石　將推實驗室培育鑽石珠寶系列

▲ Pandora將停止使用開採的鑽石，改為全面採用人造鑽石，以減少使用與不道德生產方法有關的原材料。

近年不少珠寶品牌對可持續議題表示關注，Pandora最近亦宣布將停止使用開採的鑽石，改為全面採用人造鑽石，以減少使用與不道德生產方法有關的原材料。

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《彭博社》報道指，Pandora現正使用藉實驗室生產的人造鑽石，而有關的人造鑽石平均含60％以上的可再生能源，料明年這一比例將上升至100％。品牌更將會在英國發布其首批使用實驗室培育的鑽石珠寶系列，並將於2022年推進其他市場，新系列將包括戒指、手鐲，項鍊和耳環。

除了考慮到保護環境等可持續因素外，Pandora還強調，背後另一考慮因素在於價格，因實驗室生產的人造鑽石成本約為開採成本的三分之一，這種轉變可使更多消費者能夠購買到鑽石珠寶。

事實上，相比其他珠寶品牌， Pandora在生產中使用的鑽石相對較少，去年其生產的約8500萬件珠寶中，只使用了約5萬顆開採的天然鑽石。而根據安特衛普世界鑽石中心（Antwerp World Diamond Centre and Bain）的研究報告指出，實驗室人造鑽石市場目前正以雙位數的速度增長，尤其是年輕客戶特別熱衷於尋找可持續珠寶品牌。

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責任編輯：蘇穎琪