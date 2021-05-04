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【失業貸款】眾安銀行﹕錄近千宗申請　新客戶申請可獲400元獎賞

Hot Talk 17:38 2021/05/04

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眾安銀行宣佈，該行今日（4日）起已接受「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請。

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）宣佈，該行今日（4日）起已接受俗稱失業貸款的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請，截至今日下午4時，眾安銀行已錄得近千宗申請。財政司司長陳茂波周日公布，「失業貸款」上周三（4月28日）起首3日接受申請，共接獲約7,000宗申請。

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8萬元個人特惠貸款接受申請 陳茂波：3日接7000宗申請，可見【下一頁】

Mox客量破10萬 CEO：燒錢是投資、有信心未來3至4年可實現盈利，可見【下一頁】

目前市民可經ZA Bank App提交申請，最高貸款額為8萬元，還款期最長6年，年利率固定為1%，申請人可選擇首12個月還息不還本，並在隨後5年分期償還本金及利息。在還款期結束時還清全部貸款連利息後，申請人將獲得全部利息退還。

眾安銀行表示，凡成功申請計劃並同時開戶的新銀行用戶，可獲贈400元現金。另外，所有眾安銀行用戶推薦朋友使用邀請碼成功申請計劃並同時開戶，推薦人可獲200元現金獎賞，被推薦人可在400元現金獎賞的基礎上額外獲贈100元現金。

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編輯﹕賴奕羚

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