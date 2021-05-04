【筍工推介】差餉物業估價署請合約高級行政助理 月薪高達5.5萬 入職條件一覽

今次【筍工推介】是差餉物業估價署聘請合約高級行政助理，月薪高達55995元，有薪年假14天，受聘人如能圓滿完成合約，期間一直表現理想，可獲發約滿酬金。而該筆酬金（如獲發放）連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期所得底薪總額的15%。不過職位按非公務員合約條款受聘，合約為期一年。如此高薪的工作，入職條件又會如何呢？

【筍工推介】社會福利署請社會保障助理 月薪2萬至3.5萬 DSE或會考5科需考獲2 【下一頁】

【兼職筍工】 香港青少年服務處聘兼職事務員 時薪60至90元 入職條件又多唔多 【下一頁】

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

(a)申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網網站下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同證書、學歷證明及工作證明文件副本於截止申請日期或之前送達下列聯絡地址。

(c) 申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明申請職位的名稱並確保郵費足夠。未填妥或逾期遞交的申請、以傳真或電郵方式遞交的申請、沒有使用指定表格遞交的申請或沒有夾附上述(b)項所需文件的申請概不受理。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達下列聯絡地址(或電郵致appointments@rvd.gov.hk) ，並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。

(e) 面試邀請書將會通過電郵發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。申請人如在2021年7月31日前未獲邀面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組

查詢電話：2150 8823

截止申請日期(日/月/年) ：14/05/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂