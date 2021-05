警跪殺弗洛伊德案或生變 陪審員去過BLM示威

美國黑人男子弗洛伊德去年遭白人警員紹文跪頸致死,法院早前對弗洛伊德案作出裁決,陪審團裁定紹文的謀殺罪等3項罪名成立。但案件或出現變數,有陪審員被揭瞞報自己曾參與「黑人性命攸關」(Black Lives Matter,BLM)示威,或有利紹文一方上訴。

跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成 【下一頁】

白人前警員紹文(Derek Chauvin)案發時,用膝頭壓著弗洛伊德(George Floyd)頸部長達9分29秒,弗洛伊德送院後證實死亡。紹文被控二級謀殺、三級謀殺以及過失殺人罪。法院審訊歷時三周後,陪審團上月一致裁定紹文的3項罪名全部成立。

但網上近日流傳一張照片,顯示一名52歲陪審員米切爾(Brandon Mitchell)去年曾穿著寫有「BLM」字樣的T恤,參與BLM示威活動。

據悉,這場名為「Get your knee off our necks」的示威活動,是於去年8月在華盛頓特區舉行,紀念黑人民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King Jr.)發表傳奇演説57周年。弗洛伊德家人曾上台發言,外界指米切爾參加過BLM示威,憂慮他對案件會產生偏頗立場。

弗洛伊德遭警跪殺案 專家反駁一氧化碳中毒致死論 【下一頁】

米切爾接受明尼阿波利斯(Minneapolis)媒體訪問時,承認他當日有出席示威。但米切爾解釋示威目的與弗洛伊德之死絕對無關,他更稱即使弗洛伊德當時仍在世,自己仍會參與示威。

據悉,米切爾被選為陪審員前需填寫一份問卷。問卷中有一條問題,問到他在弗洛伊德案後有沒有參加過相關示威活動,米切爾回答沒有。

米切爾也回答了一條關於BLM的問題,表示:

黑人只想被平等對待,不會因為種族膚色而被惡意對待甚至殺害。

(Black lives just want to be treated as equals and not killed or treated in an aggressive manner simply because they are Black.)