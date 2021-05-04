【二手蝕讓】海柏匯業主4年前一手買入　轉手帳面蝕逾14萬

四月份港九新界區各有一手新盤推出利好樓市，二手成交價呈升幅之際，長沙灣「納米樓」海柏匯卻錄得蝕讓成交。利嘉閣地產皇牌屋苑愛海頌分行經理林海鈞透露，海柏匯中層G室最近易手，單位以425萬元成交，業主帳面蝕逾14萬元。

上述單位實用面積約214平方呎，採開放式間隔，外望開揚公園及海景。近日以425萬元沽出，實用面積呎價約19,860元。據了解，原業主約於2016年11月以約439.3萬元購入上述物業，持貨約4年半，現轉手帳面蝕讓14.3萬元或約3.3%。

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是次蝕讓為海柏匯短期內的第二宗成交個案，林海鈞曾表示，同座極高層G室，物業實用面積、間隔及望景與上述單位相同，以432.8萬元沽出，實用面積呎價約20,224元。而原業主約於2017年2月以約432.7萬元購入上述物業，持貨4年，轉手帳面僅僅獲利1千元，若算上買樓時稅項及代理費用等款項，業主更是「明賺暗蝕」離場。

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林海鈞補充，海柏匯現時約有16個二手盤源提供，最低入場價由425萬元起。資料顯示，海柏匯於2018年1月入伙，樓齡較新，共有1座，提供161伙單位，實用面積由183平方呎至286平方呎，採開放式至一房間隔。

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