【兼職推介】消防處招聘兼職辦公室經理 時薪高達352元

部分職場女性在生育孩子後都會當全職媽媽，待孩子漸漸長大後才重返職場。消防處正招聘兼職辦公室經理，時薪高達352元。只要持有大學或同等學歷，以及具備至少8年全職辦公室行政經驗即可應聘，想重返職場或是不想被全職「困身」的人士，不妨考慮應聘。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

申請手續:

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

【股神傳人】巴菲特接班人揭盎 非保險業務副主席Greg Abel最終跑出 細數幾代巴郡「準接班人」：【下一頁】

a) 申請人填妥申請表格後，須連同有關學歷（包括修業成績表副本）及工作證明(如履歷表、僱主推薦信等)等證明文件副本於截止申請日期或之前送達或郵寄至九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓消防處委聘組，信封面註明「申請非公務員合約消防處辦公室經理（兼職）職位 」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

b) 所有申請人均須在申請表格內詳列所得之工作經驗，包括職位、職責及工作性質。逾時遞交、資料不全、非使用指定的申請表格、以傳真／電郵方式遞交或並未按要求附上有關證明文件的申請，將不獲考慮。

c) 申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期起計八個星期內接獲通知。

聯絡地址: 九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓消防處委聘組

查詢電話: 2733 5850

截止申請日期(日/月/年): 17/05/2021 23:59

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗