【樓市熱話】租樓投資股票VS買樓自住 網民：租樓可以換新環境

買樓定租樓，一直是各大市民爭執不下的問題。有人覺得買樓好，一生安穩，有人覺得租樓好，不用做樓奴。近日有網民於網上討論區發文，探討租樓、買樓在生活質素上的分別。

網民經歷：

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有網民覺得如果自己租樓住，有機會被加租趕走，所以會選擇買樓。不過有業主表示自己也想找願意租十年的人，不會有空置期，連續十年都有租金收，又不用給錢找代理。亦有人說，如果自己用500萬用股票，怕是每晚無法入睡。買樓自住反而能安眠，更稱：「命都長幾年！」而且租樓每兩年就要擔心業主加多少租，或者租不租，又要找租盤，還要去看單位！

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另一方面，有網民就覺得自住樓要等三年才能賣。在這三年裏有機會虧不少，剩是印花稅和佣錢都比租金貴。有人指租樓是換環境的好機會，如果買樓住同一單位十年都嫌悶，一買一賣費用又貴，還要裝修費。而且現在流行住新屋，不少租戶喜歡換新樓住，兩年換一次！如果當年買新樓單位，十年後已經是半新樓，比不上租的新單位了。

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責任編輯：張瑋婷