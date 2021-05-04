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【數碼通】SmarTone：5G Lab進駐天際100、客戶免費入場 5G覆蓋已達4G水平

Hot Talk 17:33 2021/05/04

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數碼通5G Lab進駐天際100。

本港5G服務推出一年，數碼通 （00315） 副主席馮玉麟表示，5G建網已基本完成，目前5G覆蓋率已與4G相若，主要在個別地方加強容量及進行優化。他認為，未來幾年5G商業爆發「一定會來」，但難言具體時間，現時正推動初創、行業開發更多5G的應用。

馮玉麟指，數碼通現時已擁有逾10萬5G客，即使商業應用仍要等一段時間，但在生意層面5G對公司的影響正面，5G客戶的ARPU（每月每戶平均收入）會更高，尤其家居5G寬頻的需求旺盛，相信未來商業應用也會趕上。

新鴻基地產 （00016） 主席兼董事總經理郭炳聯也有出席5G Lab的開幕典禮，他表示，數碼通已在5G投放大量資源，5G作為重要基建，將有助香港成為智慧城市及進一步融入大灣區。他又稱，數碼通的5G覆蓋已經達到99%，延伸至郊野公園、行山徑等，「在郊野公園都可以不忘工作，繼續Zoom talk。」

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由Smartone策劃的「5G科技館」（5G Lab）今日（5月4日）進駐天際100，全港所有Smartone用戶在5、6月可攜帶一名親友免費入場（包括天際100免費門票），另可以優惠價每位40元為最多三位同行親友購票。

CUniq正式推出5G服務 30款5G月費計劃低至168元【下一頁】

馮玉麟稱，暫時未決定展覽會持續多長時間，需視乎市民反應，展覽也會不定時更新。他續指，以往不少人存在誤解，認為香港5G進度落後，但事實上香港已成為全球領先的5G城市，5G覆蓋率名列全球第三，僅次中國內地、南韓，超過新加坡、日本、歐洲、美國，本次策劃5G Lab，是希望令大眾更加了解5G的應用，同時壯大5G的生態圈，推動更多應用的開發。

數碼通今日收報4.65元，升0.9%。

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【業績】數碼通中期盈利不變　維持派息14.5仙、10%用戶轉用5G

數碼通：5G網絡覆蓋全港95%人口 延伸至郊野公園、行山徑（附網絡覆蓋地圖）

記者：陳健婷

 

 

 

港股 數碼通（00315） SmarTone 4G 5G

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