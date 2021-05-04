【業績|濠賭】澳博首季EBITDA虧損擴大至3.2億　上葡京最後驗收

▲ 澳博首季EBITDA虧損擴大至3.2億 上葡京最後驗收

澳博控股 （00880） 公布，第一季經調整EBITDA虧損3.19億元，較去年同期擴大6成，期內澳博控股總淨收益、博彩毛收益和博彩收入益分別按年跌29%、33%和29%。澳博表示，路氹新項目「上葡京」已竣工，項目正接受當地政府機關最後驗收，預計「上葡京」於2021年上半年開幕。

澳博公布，首季總淨收益為24.8億元，博彩收入佔24.1億元，而期內列帳虧損也擴大58%至6.47億元。澳博期內在澳門博彩收益市佔率為11.6%，較去年同期跌1.7百分點。

至期末，澳博現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款24.75億元，備用而未提取的循環信貸融通100億港元，債項總額165.55億港元，以及股東權益239.57億港元。

五一假期首兩日暫有8萬人次訪澳門 僅及兩年前假期12.5%，可見【下一頁】

澳門治安警察局公布，自4月30日至5月3日，到訪澳門的遊客分別有4.1萬、4.4.萬、3.6萬和3.4萬人次，合計15.5萬人次，為疫情後最旺的長假期。

與2019年澳門在「五一黃金周」4天假期共有63.6萬人次訪澳，最新表現只有當時約4分之一。

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編輯：麥德銘