墨西哥城架空鐵路橋坍塌 民眾質疑建築本身問題

墨西哥首都墨西哥城一條架空鐵橋突然坍塌，一列正在行駛的列車跌下擊中橋下汽車。墨西哥當局表示，初步估計事故造成最少23人死亡，70人受傷。擔任墨西哥城市長時興建涉事鐵路的墨西哥外長埃布拉德形容，事故是一場悲劇。不過，有人懷疑有關鐵路的建築可能有問題，甚至牽涉到一眾前市長，包括埃布拉德。

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事發於當地時間周一晚上約10時30分，墨西哥城12號線埃爾奧利沃站（Olivos）附近一條架空鐵橋突然坍塌。當地電視台及社交媒體Twitter上的影片可見，當時正在橋上行駛的列車現懸掛在空中，多輛路面汽車被困。救護人員及消防員正在事故現場尋找生還者。由於懸掛的列車「十分脆弱」（very weak），有進一步坍塌風險，救援工作曾在午夜一度暫停，必須用起重機吊起。

事發後影片

墨西哥城市長欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在Twitter上表示，最少34人被送往醫院。她其後引述當地醫院消息，指最少23人罹難。並宣布地鐵12路線翌日將保持關閉，當局將調派490輛巴士提供服務。目前仍有人被困列車內，消防員等工作人員正在全力搶救，但未知入面的人是否仍然生存，死亡人數可能會再上升。

涉事列車於2012年開始投入服務，時任市長為現墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）。他在Twitter上形容事故是一場「可怕的悲劇」（terrible tragedy），對遇難者及其家人送上慰問。他認為必須調查事故原因及追究責任。埃布拉德重申，若有需要他可以為當局提供協助。

事故發生後現場情況

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墨西哥城鐵路為北美第二大鐵路系統，僅次紐約地鐵。墨西哥城鐵路已經啟用約半個世紀，2019年載客量達16.55億人。墨西哥城鐵路至少發生兩次嚴重事故，去年3月曾有兩列火車相撞，造成1死41人傷。在2015年的撞車事故中，造成12人受傷。

過去35年間墨西哥城曾最少兩遇強烈地震，但其他鐵路一直相安無事。反而今次是使用年齡相對較短﹑理論上更安全的12線出線，使人不禁懷疑是否與建築本身有關。而當年積極尋求擴建12號線的前市長，現墨西哥外長埃布拉德更成為主要目標。據當地傳媒報道，早在2017年已有民眾舉報，發現橋身有裂痕，交通部維修人員當時已跟進事件並修復，惟仍然難阻今次意外發生。

責任編輯：李俊儀