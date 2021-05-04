【買樓理財】單身貴族追捧納米樓　首期38.2萬輕鬆上車　單位內籠有相睇

樓市旺，上車盤愈升愈貴。不過，就算預算不多，市區也有選擇，以主攻迷你戶的龍暉閣為例，現時仍有400萬內放盤，可說是東九龍上車之選。富誠地產物業顧問駱承德說，黃大仙龍暉閣中層A室，實用面積220平方呎，開放式間隔，日前以382萬元易手，實用呎價17,364元。

從代理提供的相片可見，單位裝修企理。據了解，原業主於2018年02月以345萬元購入單位，持貨3年，現賬面賺約35萬元，物業期內升值約11%。

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資料顯示，龍暉閣位於黃大仙飛鳳街66號，於1993年5月開始入伙，建有1座，提供46個單位，主打細單位，實用面積不足300平方呎。龍暉閣最大賣點是交通便利，離港鐵黃大仙站只約5分鐘步程，而且附近一帶民生商舖齊全。

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