【藝文日常晴見@iM網欄】生命艱難 如君子蘭花 

每年之始,家裡都會買一盆蘭花,蘭花的花期雖長,卻很難再開花。

一般人會直接把它丟棄,但家人卻會用心照料,等待一年兩年後它慢慢地再長出新枝,冒出小花。至今已經繁衍出五、六盆,在陽台上靜候花期。

蘭花乃四君之一,有高潔、典雅的文化表徵。我學習水墨畫一路上,經常畫蘭花。但是,但筆下的蘭花卻與家中的蘭花不一樣。

▲ 筆者家中的蝴蝶蘭

在香港常見的是人工培植的蝴蝶蘭,而在書畫上看到的,多是野生蘭,這野生蘭在一般花店不常見。上月初來到了嘉道理農場兼植物園舉行了藝術家鄭波的一個圍繞蘭花的生態藝術(ecological art)展覽,也看見了園𥚃各式各樣的蘭花。

▲ 嘉道理農場兼植物園內各式各樣的蘭花

▲ 嘉道理農場兼植物園內各式各樣的蘭花

蘭花作為開花植物的第二大科,最令筆者讚嘆的是它本身的種子很小,需要倚賴昆蟲授粉和真菌,進化出最具複雜性,最多樣性的物種,如此艱難的跨物種共存,竟受到人類的開採,不少已面臨瀕臨絕種。

在展覽中,藝術裝置分佈在植物園內,甚至是融入園區的生態之中。藝術家把蘭花組成不同的英文句子,懸掛在森林的不同地方,觀眾需要尋找每個詞語,並湊合成一句句子:Life is hard. Why do we make it so easy? 強調生命的可貴。

▲ 生命如此艱難,何必搞得這麼簡單?Life is hard. Why do we make it so easy? | 鄭波 | 2021

在尋找的旅程過後,回到藝舍,看藝術家在大自然素描的手稿,身邊的導賞員請我墩下身子,看看對面山落在畫上的投射。我頓時覺得,我們在這個大自然中,是如此的渺小,而這個姿勢彷彿是一種謙卑的儀式,去表達對大自然的敬畏。我不知這是否藝術家或策展團隊的用意,但當我再次經過不同的山路,從一個又一個倒後鏡的影像,看到自己混合了在這個綠油油的環境上,彷彿一次又一次地提醒我,在這個自然生態中,人類究竟扮演着什麼角色。

▲ 藝術家畫稿

▲ 畫上的投射

▲ 倒後鏡中大自然裡渺小的筆者

生命如此艱難,人如是,物也是。

悉心照顧每一個植物,或是從生活習慣減少對環境的破壞,尊重大自然中每一個生命,不分高與低。

