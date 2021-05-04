【台灣有樂@iM網欄】喜歡走進傳統菜市場尋寶的感覺

在台灣生活一年多以來，有個地方我每個星期都幾乎一定會去，這個地方就是台灣的傳統菜市場。我自己是真的非常喜歡逛台灣的傳統菜市場，因為每次去都有去尋寶的感覺，而每一次去我都會有新發現。

前段時間我經過了「榮星臨時攤販市場」，這個菜市場很像我小時候跟爸爸去的官涌街市，所以本來沒有要逛菜市場的我，就被那段兒時回憶及菜市場的氛圍拉了進去。這個菜巿場雖然離市中心有段距離，但附近卻有着香港人非常熟悉的上引水產及濱江市場，再加上這個市場所賣的東西種類多樣又便宜，所以也有不少台灣居民來到這裏選購各樣新鮮食材。

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我當天來到這個「榮星臨時攤販市場」也有不少有趣及新奇發現，例如我早在兩三年前才第一次吃到產自日本可以不需煮熟就直接食用的水果玉米，我記得當時我要花35港幣才買到一支，但那一天我在這個傳統市場卻只需20台幣就有了，足足便宜了好幾倍。也看見很多攤販在賣蒜頭，蒜頭當然沒什麼特別，在香港也會常常吃蒜頭，但是這裏特別的地方，就是賣蒜頭的攤檔只有在賣蒜頭，蒜頭在香港通常是菜攤或雜貨店其中一樣會販售的東西，而這裏卻有攤販只賣蒜頭不賣其他，對於香港人來說真的是非常特別。

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我其實當天有把在這個市場整個過程錄影下來放在我的「港仔張啟樂的臺灣生活」YouTube頻道上，沒想到反應很不錯，更有很多台灣網友留言告訴我台灣菜市場賣蒜頭的原因，我才知道原來剛巧這段時間正值是蒜頭盛產季節，所以現在市場特別多在賣蒜頭。要不是網友留言告訴我我也不知道這段時間是蒜頭盛產季節，原來拍影片除了可以分享所見所聞之外，也可以透過跟網友互動而有所得着。影片當中其實還有很多有趣發現，及我這個無知港仔的所見所聞，大家有時間也歡迎到我的帳號看看我的影片啊。