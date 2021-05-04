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【Pandora】Pandora將全面使用人造鑽石　首季業績勝預期、上調全年銷售增長至12%

股市 16:50 2021/05/04

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Pandora將全面使用人造鑽石　首季業績勝預期、上調全年銷售增長至12%

珠寶商Pandora受惠美國刺激措拖以及強勁的綫上銷售，今年首季收入為45億丹麥克朗，按年增7.9%，經營溢利9.03億丹麥克朗，按年增41.5%，勝預期。Pandora上調全年業績指引，預期銷售自然增長逾12%，較早前預期的8%大幅調升，稅前息前利潤率則由逾21%上調至22%以上。

珠寶品牌APM Monaco傳今年香港上市，擬集資23億元，看【下一頁】

Pandora表示，將會開展最多5億丹麥克朗的回購計劃，希望可減少其股本，以及履行激勵計劃的義務。

將停止使用天然鑽石製作珠寶

另外，Pandora指，將全面停止使用開採的天然鑽石製作珠寶，今後將只使用實驗室生產的人造鑽石，價格為考慮因素之一，因為實驗室生產的人造鑽石價格約為開採鑽石的三分之一。去年Pandora生產的約8500萬件珠寶中，僅使用了約5萬顆開採的天然鑽石。

Pandora計劃在英國發布首批使用實驗室人造鑽石珠寶系列，並擬於明年推行至其他市場。

相關文章：【武漢肺炎】Pandora關閉中國三分一店舖 「人流接近零」

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編輯：袁諾曦

丹麥 英國 珠寶

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