▲ 【海港城優惠】海港城再推100%消費回贈活動 每人可獲最多5,000元購物及美食現金優惠券

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城推出新一輪優惠券換領活動，海港城於本周四開始，再推100%消費回贈活動「100% Rewarding」，不設名額，每人送出最多5,000元購物及美食現金優惠券，冀利用循環消費，帶動人流。海港城稱，於5月9至11日消費更可享有3倍獎賞，賺取高達2萬元現金優惠券。

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「100% Rewarding」消費獎賞活動由5月6日至12日進行，顧客於海港城同日消費每1,000元，即可換領1,000元優惠券，包括8張指定100元購物現金優惠券及2張指定50元或100元美食現金優惠券。最高換領額為5,000元，包括40張指定100元購物現金優惠券及10張指定50元或100元美食現金優惠券。

對於消費滿6,000元的客戶，可額外換領2張指定500元購物現金優惠券。



海港城指，現金優惠券覆蓋商場350家商戶及餐廳，包括多個美容及個人護理、時尚服飾及鞋履、兒童服飾、手錶及珠寶首飾等知名品牌及特色食府。

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