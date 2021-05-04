【異動股】三大醫藥半新股齊起動　健倍苗苗最勁爆升36%

今日3隻半新醫藥股齊起動，健倍苗苗(02161)升幅最勁，最多曾飆49.1%，收市報1.55元，升36%。另一隻同期新股貝康醫療（02170）收市亦大升17%，以接近全日最高位收市。而今年1月上市的醫渡科技（02158），今日亦升近6%，近一星期爆升15%，近一個月則升21%。

此外，分拆健倍苗苗的雅各臣(02633)今日亦顯著反彈，收市升7.8%。公司現時持有健倍苗苗逾五成股份。

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