【緣份到了@iM網欄】欲知前世今生來生 為什麼會做馬牛蛇?

欲知前世因，今生受者是。

欲知後世果，今生作者是。

佛家《三世因果經》因果經前面的四句話，就是因果循環報應的總綱。既指出了人的命運是自己造就的，又指出了怎樣做一個有益於社會的人，既指出了因果循環報應規律，又指出了人只要棄惡從善並行善積德就可改運的道理。

聊齋誌異當中，就記載了一個人故事，這個人能記得自己過去三世的經歷。

第一世是個紳士，品行多有不檢點，活到六十二歲就死了。

他初次見到閻王，閻王很熱情地接待了他，並請他品茶。他瞥見閻王杯中的茶水非常清澈，而自己杯中的茶水卻混濁得很。他心裡懷疑閻王給自己喝的是迷魂湯。於是他趁閻王不注意，就將杯中的茶水悄悄倒在桌子下面，並假裝喝完。

過了一會兒，閻王查出他前生的罪惡，一怒之下，命令群鬼將他楸下去，罰他做馬，立即就有惡鬼將他捆綁起來拉走，他被拉到一家大院跟前，只見門檻很高，無法跨越。他正躊躇間，惡鬼用鞭子猛抽了他一下，他疼得栽倒。

當他再抬頭看時，發現自己已在馬圈裡，只聽有人叫道：“黑馬生了個小馬駒，是匹公馬。”他心裡很清楚，嘴裡卻說不出話。過了一個月，他長得身高馬大，最怕抽打，一見馬鞭，就驚恐逃竄。每次遇到主人騎馬，就放上鞍子，輕輕拽住轡嚼，這樣還不太痛苦。

如果遇到僕人、馬夫騎他時，不用鞍韉，用兩腿緊緊夾擊馬腹，直疼到心腑裡去。他忍不住這種折磨，氣得三天不吃東西，就死了。

他第二次到了陰間，閻王一查他罪罰期限未滿，責斥他有意逃避懲罰，於是將他一身馬皮剝掉，又罰他做狗。他心裡非常懊喪，不願意去，群鬼對他一頓亂揍，忍不住皮肉疼痛，他就逃竄到荒郊野外。

他心想著不如死掉的好，於是氣呼呼地走上懸崖往下一跳，跌在地上爬不起來。他再抬頭一看，自己已經趴在狗窩裡，他明白自己又投生在人世了。稍稍長大一點，看見糞便之類，他知道很污穢，他下定決心不吃那些東西。

大約過了一年，他常常氣得要死，又害怕閻王斥責自己罪孽未滿有意逃避，只好強忍著。無奈主人養著他又不肯殺，於是他故意咬了主人一口，主人怒不可遏，一頓亂棒將他打死了。

他第三次來到陰間，閻王再次審訊他，憎恨他是瘋狗，於是又鞭打數百下，將他罰為蛇。他投生在陰暗的洞裡，看不見太陽，苦悶極了，就沿著洞往外爬。這時他發現自己伏在深草叢中，他發誓不殘害生靈，飢餓的時候，只吞食樹上的果子。

過了一年多，他常常思索著，自殺不行，害人也不行，想找一個好死的上策卻沒有。一天，他正躺在荒草中，聽見一陣車輪聲傳來，他還來不及躲閃，車輪飛馳而過，把他壓斷成兩截。

閻王納悶他這麼快又來了，他趕快伏在地上申辯。閻王見他這次是無罪而死，就原諒了他。准許他罪期已滿重回陽間做人，這就是劉舉人。

劉舉人一生下來就會說話，讀書過目不忘，辛酉年考中舉人。他常常奉勸人：騎馬一定要放鞍子，千萬不要用腿夾擊馬腹，這比用鞭子抽打還厲害。

「三生」在佛教中泛指前生，今生和來生。今世果，前世因。今世因，來世果。今世重重的罪責和幸福都是前生修來的。

你想知道你前世做了些什麼，做了好事還是壞事，那麼今生受者是。也就是今生已經在受到這些業報。比如說你前世做了很多善業，你今生就會有錢、有好家庭。如果你前世做了很多惡事，今生受者是，比如家庭不和睦、身體不好等。這些都是前世種的因，今生受到果報。

很多人問，我想知道我來世好不好，那麼今生作者是。今生今世要種很多的善因，來生來世才會好。勸君珍惜今世，多行善事，多結善緣，以圖來世有個好因果。

南無第三世多杰羌佛開示: 學佛的實質，要落實在修行上，因此我們首先必須明白什麼叫修行。修行，即是修善惡二所緣業之增益與離避。也就是增益善緣，種善因，結善果；離避惡所緣，離惡因，避惡果。

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