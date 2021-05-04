【Neway遭清盤】Neway旗下公司遭呈請清盤 香港K場所剩無幾 90年代港人唱K回憶將告終?

每個年代也有獨有的潮流文化，九十年代的香港，在那個年的潮流就是到卡拉OK，朋友聯誼去唱K，公司慶功也去唱K，唱K曾成港人最愛的活動，連鎖卡拉OK於香港遍地開花。不過，踏入21世紀，隨著「唱K」文化於香港漸沒落，連鎖卡拉OK相繼倒閉。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【職場熱話】飲食業難做 客人打翻飲料 應不應該獲得一杯新的？ 網民：係黃金加分位！，詳見【下一頁】



至2019年爆發社會運動，去年初開始新冠肺炎衝擊全球，多個行業包括卡拉OK、酒吧等多次被政府強制關閉，卡拉OK於過去1年多，能夠開門做生意的日子少之有少。政府早前宣佈卡拉 OK、酒吧夜店、Party room於上周四（4月29日）可重開，但須以「疫苗氣泡」為基礎有限度放寬，如果處所確保所有員工及訪客至少接種第一劑疫苗，以及訪客使用安心出行應用程式記錄到訪情況，則可以重新開放，可以持續營業至凌晨兩時，顧客上限是處所最高容量的一半。



本港卡拉OK巨頭Neway的關聯公司Neway Music Limited，日前遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司呈請清盤，高院排期7月28日進行清盤聆訊。

數碼港推出創科人才綜合招聘平台「iTalent」 今日起開始接受登記，詳見【下一頁】



Neway 卡拉 OK 由中星集團（00055）創辦人薛濟傑在 1993 年創立，Neway旗下有「Neway」及「CEO」品牌現時於香港設有 14間分店，分店遍布灣仔、尖東、旺角、觀塘等，聘請約500名員工，過去數年Neway卡拉OK多間分店曾先後結業。

除Neway外，現時本港的連鎖卡拉 OK集團只餘下Red MR。現時Red MR 於香港有4家分店，分別於銅鑼灣、旺角、尖沙咀及灣仔。



【職場熱話】補習社天天免費加班 身體不適致失眠 辭職反被上司揶揄 「失眠時間應規劃明天行程」，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍