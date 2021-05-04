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【網民熱話】家住沙頭角 澄清五大傳言！ 網民：世外桃源！

理財智慧 18:05 2021/05/04

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香港說小不小，說大不大，總有些地方是本地人也沒有去過的。例如沙頭角，相信不少香港人都只聽說，而沒有親身去過，甚至連坐落哪個區也不知道。近日有網民於網上討論區發文，澄清各大市民對沙頭角的誤會。

網民經歷：

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有網民聽完樓主的澄清後，覺得沙頭角是香港的世外桃源，在不久後會有不少想上車的人搬入去和樓主做街坊。

【裝修熱話】裝修廚房中大伏 錯信朋友介紹 港妻投訴師傅3宗罪 牆身鋼筋跌埋出來【下一頁

有人問應該怎麼才能拿禁區證，網民回應只要在沙頭角租樓或買樓就會有。至於只是想進去逛一逛的人就可以靠沙頭角居民代去警察局申請，不過只有幾天有效期。

 

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責任編輯：張瑋婷

香港 網上討論區 沙頭角

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