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【智能手錶】傳蘋果明年發布新Apple Watch　將加入血壓及血糖監測功能

科技 17:30 2021/05/04

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外媒最近報道，蘋果（Apple）明年推出的新款Apple Watch，或會加入測量血糖及血壓等功能。

現時智能手錶推出的功能愈來愈多，更可透過收集身體各項指標，幫助用戶了解個人身體狀況。據外媒最近報道，蘋果（Apple）明年推出的新款Apple Watch，或會加入測量血糖及血壓等功能。

＜＜【智能手錶】Apple Watch擬推「Explorer」版本　專為極限運動愛好者而設

＜＜【科技抗疫】蘋果著手研究　Apple Watch能否檢測新冠肺炎

報道指出，近日美國證券交易委員會（SEC）釋出一份由英國初創提交的文件顯示，Rockley Photonics正與蘋果合作，兩企計劃在新款Apple Watch中加入血糖監測等功能。Rockley Photonics專門設計非侵入式的光學感應器，用作檢測多種與血液相關的健康指標，例如血壓、血糖和血液中的酒精含量等。

其行政總裁Andrew Rickman曾經表示，明年會在智能手錶或其他電子產品中應用開發技術。雖然他沒有透露Apple Watch是否應用該技術，但外界推測新一代Apple Watch極有可能會採用。

此外，早前有消息傳出，三星（Samsung）有意在本年第2季發布Galaxy Watch 4及Galaxy Watch Active 4兩款智能手錶，其中Galaxy Watch 4或具備血糖水平監測功能。

責任編輯：李寶如

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