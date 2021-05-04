【電動車】中金分析師：新能源車投資機會較智能手機更大

市場對電動車股票的估值討論熱烈，中金公司交運物流和基礎設施行業首席分析師楊鑫接受一份財經周刊訪問時指，汽車智能化所帶來的投資機會有望是萬億級別甚至更大，預期會比智能手機給手機產業鏈的投資機會還大，當中涉及的產業鏈包括汽車、電子、科技、軟件、硬件等。

楊鑫表示，汽車以後將不僅僅是交通工作，還將是生活中的AI助手，成為除了家和辦公室之外的第三空間。它可以幫你開會，幫你與外界發生聯繫。未來的汽車內部空間也將非常大，如果實現了自動駕駛，人們從北京到上海可能首先不再是坐飛機，消費者完全可以在汽車上睡一晚上，第二天到達目的地開展工作。這也有助於減少航空因週轉量增加而帶來的碳減排壓力。

2045年新能源車滲透料達100%

對於小米（01810）、華為、蘋果等著手佈局造車，楊鑫認為，科技巨頭發揮自身優勢切入市場，在未來幾十年的發展過程中，都有望獲得自己應有的市場份額，但最終誰會留在舞台上還存在很大變數。

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內地3月份新能源車銷售滲透率創新高，達到8.9%，楊鑫指，新能源車的使用成本已經低過燃油車使用成本，但由於消費者仍有里程、充電樁等憂慮，而換電模式正消除這種里程焦慮，疊加政策支持，故測算，2045年新能源車購置滲透率有望達到100%，從而在2060年實現乘用車領域的100%新能源化、碳中和。

他認為，新能源車的機會確定性比較強，2060年汽車保有量將達到5.3億輛，較2019年增長158%，市場增量空間巨大，他個人認為，從40年時間維度來看，目前新能源車產業鏈上比較有競爭優勢的企業的高估值，可以在未來業績增長帶動下逐步消化。

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編輯：區嘉俊