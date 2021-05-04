【虛擬銀行】Mox客量破10萬　CEO：燒錢是投資、有信心未來3至4年可實現盈利

▲ Mox邀請到杜琪峯、鄭欣宜、Anson Lo 參與拍攝Mox Credit宣傳片。

8間虛擬銀行首份年報上周出爐，當中以渣打香港投資的Mox虧損最大，全年稅前虧損4.56億元。Mox行政總裁顧海出席記者會時表示，Mox僅開業7個月，形容支出是投資並非虧損，並預告Mox計劃繼續加強投資增聘人手，並相信在未來3、4年內，香港將會有虛擬銀行實現盈利，而Mox將會是其中一間。

8虛銀開業首年燒錢24億元｜詳見【下一頁】

顧海強調，Mox現時有足夠資本支撐銀行今年運作。現時Mox客戶已突破10萬人，相當於全港銀行客戶的1.3%，他預計今年內客戶人數可超越20萬人。Mox整體存款總額達55億元，現時仍在增長。

長遠而言，顧海強調，Mox希望能夠建立新的企業模型，以減低支出。他指，該行現時有180名員工，員工與客戶比率為1：550，期望今年可以將員工與客戶比例提升至1：1000。

顧海：今年至少再增聘30名員工

不過他補充，該行仍會繼續增聘人手，料年內至少增加30至40名員工，特別是科技方面的人才。

業務發展方面，顧海表示Mox將會踏足財富管理業務，未來或會聚焦在投資型產品。

另外，Mox客戶策略及發展總監胡潔燕表示，現時Mox客戶要從扣帳卡及信用卡服務當中二選一，期望今年內可向客戶同時提供兩項服務。

Mox今日（4日）宣佈推出Mox Credit信用卡服務，Mox現有客戶申請Mox Credit ，現有的Mox Card 將會加設信用額，並切換至Mox Credit，而新客戶則可在數分鐘內開設Mox 戶口及Mox Credit的申請。推廣期內，在指定商戶以Mox Credit消費，可享現金回贈，例如在Foodpanda消費可享10%現金回贈。

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編輯﹕賴奕羚