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eBay：對以加密貨幣付款持開放態度 研究引入NFT

理財智慧 18:08 2021/05/04

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虛擬貨幣漸漸在主流市場佔一席位，美國網上拍賣及購物網站eBay稱，對未來接受加密貨幣作為付款方式的可能性持開放態度，又時表示正尋找在平台上接受不可替代代幣（Non-fungible token, NFT）的方法。

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據《路透社》報道，eBay在一份聲明中表示：「我們一直在尋找最適切的付款方式，未來也將持續進行評估。我們沒有立即的計畫，但會持續關注（加密貨幣）。」

另外，eBay執行長安農尼（Jamie Iannone）在接受CNBC訪問時提到，接受虛擬貨幣是eBay在研究的一個選項，「我們正在研究如何把NFT輕鬆引進eBay」。

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現時越來越多企業開始接受以虛擬貨幣作支付，除了特斯拉（Tesla）已接受以比特幣購買電動車外，PayPal去年開始容許客戶在電子錢包交易及持有加密貨幣。

 

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責任編輯：陳楚琨

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