【大行點睇】中遠海控股價創3年高位 交銀國際料上半年貨量升勢持續 上調目標價近50%

受惠船運價推動，波羅的海乾散貨指數續創10年新高，帶挈航運股走高。其中，中遠海控（01919）繼昨日（3日）飆升逾一成後，今日股價再升6.5%，創3年高位，一度高見16.88元。交銀國際發表研究報告表示，預計中遠海控上半年貨量升勢仍將持續，因中國出口勢頭強勁以及西方國家的經濟刺激計劃帶來堅挺的消費支出，因此上調對其投資評級由「中性」升至「買入」，目標價由11.4元調升近50%至17元，相當於預測今年市賬率2.3倍，。

該行指，行業需求持續，料增加的營運成本對中遠海控今年利潤影響有限，然而料公司於今年餘下時間很難再現如首季強勁的利潤增幅，不過仍然認為貿易環境以及行業持續的供應瓶頸，仍會利好其盈利前景。

大行予中遠海控投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧