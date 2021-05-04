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比爾．蓋茲離婚 結束27年婚姻

環球政經 17:17 2021/05/04

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現年65歲微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）與妻子梅林達（Melinda）在宣布離婚，結束長達27年婚姻關係。

（截取自Bill Gates Twitter）

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Bill Gates在推特發聲明指，一番深思熟慮後，他們夫婦二人將結束這段婚姻，又提到過去27年兩人撫養3名孩子長大成人及又創立基金等事，同時強調他們所創辦的慈善基金會繼續營運，只是「在往後的日子，我們認為不能再以情侶身份共同成長」(we no longer believe we can grow togrther as a couple in next phrase in our lives），亦希望外界給予他們足夠的私隱及空間為生活展開新方向。

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兩人創建比爾和米蘭達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）成立於2000年，據其網站公佈的最新全年財務數據，該基金會截至2019年的淨資產為433億美元，基金會致力於全球兒童傳染病及疫苗預防病等公益工作，是世界上最大型的私人慈善基金會。

據今年《福布斯》全球富豪榜，Bill Gates以淨資產1240億美元排名第4。美國新聞網站TMZ報道，Bill Gates夫婦並無簽署婚前協議書，外界十分關注他們離婚後財產將如何分配。

 

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責任編輯：陳楚琨

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