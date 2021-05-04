【閃‧亮‧人生@iM網欄】重遊皇都戲院 時光倒流老香港

上個星期終於有機會參加了北角皇都戲院的「尋找你我他的皇都」活動。相信大家近期的IG及FB朋友圈也有看到很多在其戲院天台的「飛拱」照片。我們一行幾位女士，當然也不例外，著得漂漂亮亮的、「踩」著高踭鞋、「爬」上這個香港極具歷史價值的建築物影相留念。

從老舊戲院 發掘香港娛樂盛世

落成於1952年的北角皇都戲院，是香港碩果僅存的舊式大戲院，既印證香港昔日娛樂事業的風華年代，也盛載市民的集體回憶，2017年獲評為一級歷史建築。主辦單位新世界發展啟動了這個皇都戲院保育計劃，盡力復修該一級歷史建築，保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，致力重現上世紀50年代的輝煌，建構以表演藝術、文藝薈萃為主的香港「文化綠洲」。

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今次的「尋找你我他的皇都」活動很有意思，主辦單位將舊的皇都商場原址範圍重新佈置，並還原一些香港街景、香港老店將之變成多個小展廳，介紹著皇都戲院和其前身「璇宮戲院」以及其創辦人兼娛樂界巨子歐德禮（Harry Oscar Odell）的歷史。除了天台的飛拱外，當中大家至愛的打咭位必定是重新搭建的戲院小舞台，以及大堂的售票處。主辦方的同事更「喬裝」舊戲院的售票員給客人劃位，還送出舊戲票作紀念品。整個活動的導賞員們也穿上戲院的員工制服為參觀者逐一介紹各展廳、場景及收藏品。值得一讚是，這些導賞員都會為參觀者充當攝影師及美術指導，找出各場景裡最好的角度拍攝，很貼心的服務呀！

盡一分綿力 傳承文化活化傳統

我本人也很喜歡將藝術、文化、設計融入生活當中，因此非常欣賞這個活化建築的項目。一些看似古舊又老土的事物，隨着時代的變遷，看起來好像很不合時宜而被人遺棄。

文化保育的工作，從來都不容易，不但要有心有力，還要有財力，甚至要官、商、民一起動相互配合，才會有好的效果。

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近年有幸獲邀加入了由兩位發起人兼召集人——曾舜恩（Anita Tsang，前是香港特區政府的總行政主任）和張黃穎恩（Donna Cheung，執業律師及銀行家）所創立的「長衫薈」(Cheongsam Connect)，與一眾志同道合熱愛長衫的專業女性「薈」友，為香港非物質文化遺產之一的長衫，做了一些推廣香港文化事情。深感做保育文化的工作很不容易，也不能靠一己之力可以完成的。但是，我認為萬事起頭難，總要有人願意踏出第一步去做開荒牛、去牽頭，慢慢便能形成氣候。

▲ 長衫薈發起人兼召集人張黃穎Donna（左）及曾舜恩Anita（右）

回想當初我做長衫，由零開始創立摩登長衫及唐裝Fashion Label的初衷，也就是希望能夠將一些香港文化藝術融和在日常生活上，將一些即將失傳的傳統工藝活化成時尚。當然，我的長衫項目相比皇都戲院保育項目，只屬九牛一毛，但若果我們這幾代香港人都能在各自的範疇好好利用自身的人脈、能力和熱誠，啟動著大大小小不同的保育及文化傳承工作，那怕一人的力量少，一班人的力量便能走得遠。

我們的香港 由我們去保育

我愛我土生土長的香港，也熱愛我們的本土文化，姑勿論是否香港的歷史建築物，抑或是香港的非物質文化遺產，不論是長衫也好、廣東歌也好、粵劇也好，又或是舊冰室、舊戲院，以及本土平民飲食文化經典的港式點心蝦餃燒賣、大排檔絲襪奶茶、街邊「篤」魚蛋、食雞蛋仔、碗仔翅、車仔麵等等，都值得我們去珍惜保護和傳承它。因為這一切一切都是見證着「我們是這樣長大的」的集體回憶。

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保育及文化傳承，需要很多的有心人，以及不同年代的人去共同努力保存之餘，也要將固有的傳統或被視為落伍的文化注入新元素，要與時並進，重新演繹，賦予其新的價值。但凡是我們的本土香港文化，無分貴賤，也應好好保留並傳承給我們的下一代，絕不能讓它們默默地失傳於我們的手裡。

▲ Sparkle絲綢布料設計師在K11 Musea的Artus酒店，以維港的「幻彩詠香江」景色作主題的香港原創設計長衫

後記：

除了皇都戲院這個保育文化項目，我也十分非常喜愛其集團位於尖沙咀文化區的K11 Musea。真心欣賞新世界發展的第三代接班人——鄭志剛Adrian先生，對香港的保育、文化和藝術的推動，真的很有貢獻。看得出他和他的團隊很用心地串連了零售、藝術、文化、娛樂、餐飲、酒店於其不同的項目裡。期望香港會有更多的地產發展商，會花更多心思去規劃他們的商住項目，將香港特色文化、藝術、設計、保育、歷史等元素更深度、有美感地融入各社區裡，讓我們的香港變得更加美麗、更有內涵。

▲ Sparkle絲綢布料設計師在K11 Musea的Artus酒店，以維港的「幻彩詠香江」景色作主題的香港原創設計長衫

▲ Sparkle絲綢布料設計師在K11 Musea的Artus酒店，以維港的「幻彩詠香江」景色作主題的香港原創設計長衫

鄭志剛小檔案：

鄭志剛JP（英語：Adrian Cheng Chi Kong），香港企業家、藝術人物，聖保羅男女中學及哈佛大學畢業。富商鄭氏家族之第三代接班人，為周大福（控股）有限公司創辦人、全球華人十大富豪鄭裕彤的長孫及鄭家純之長子。鄭志剛熱愛藝術，其藝術先鋒及專家形象在國際藝術圈裡享負盛名。他於2008年創立K11品牌，開創先河成立全球首個「購物藝術館」，成功結合藝術×商業模式。2012年，他被《財富》雜誌評為「2012 年全球 40 位 40 歲以下商界精英」之一，為榜上唯一香港人。

▲ K11創辦人兼主席鄭志剛Adrian

皇都戲院詳細資料：

https://zh.m.wikipedia.org/wiki/皇都戲院

香港歷史建築介紹：

https://www.amo.gov.hk/b5/built2.php

香港非物質文化遺產介紹：

https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/ICHO/zh_TW/web/icho/the_representative_list_of_hkich-2.html

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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