【5G科技館】SmarTone 5G Lab登天際100　設智能遙控駕駛、智能家居體驗

本港商用5G開通一年多，惟公眾對於有關5G體驗及應用方案又有多少？SmarTone今（4日）正式宣布「5G Lab」揭幕，場地設於環球貿易廣場（ICC）的天際100內，讓公眾了解香港 5G的最新發展趨勢，以及5G基建如何支持香港發展成智慧城市和創新科技中心。

SmarTone 5G Lab 設有多個展區，佔地約5000平方呎，涵蓋智能家居、智能醫療、智能商場、工業安全裝置等多個範疇5G應用。

SmarTone副主席兼執行董事馮玉麟指出，預期5G Lab展出至少數月，將不定時更新內容，實際閉展日期需視乎人流情況。未來更期望與初創合作，向他們提供免費展覽場地。

網絡監測配合大數據分析 智能安全及商場管理示範區

SmarTone 5G Lab現時主要有6項5G應用方案示範區，包括：實時網絡監測、大欖隧道智慧安全管理、智安健、城市規劃設計、智慧商場管理以及智慧洗手間。另有智慧醫療、虛擬實境單車、智慧遙控駕駛體驗。

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SmarTone客戶門票免費 可帶同一位親友入場

至於門票方面，SmarTone指，客戶在5月及6月期間可享免費門票，除了本人可獲免費門票，更可免費帶同一位親友入場。惟須注意每張門票設有港幣1元行政費。

由即日起至6月30日，SmarTone客戶將分批收到短訊通知，只需登入天際100官網，選擇「SmarTone客戶尊享5G科技館門票優惠」，按指定日期在到訪前2至30日預訂免費門票。

而非SmarTone客戶亦可享門票優惠，由即日起至6月30日，二人同行門票為港幣100元，平均每位港幣50元。

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記者：張寶燕