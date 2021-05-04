【澳元定期存款】澳元定存最高息達10厘 中美資行爭吸澳元資金

▲ 澳洲央行維持鴿派立場，放風低息環境至2023年。

澳洲央行今天（5月4日）議息，一如所料按兵不動，央行且續放鴿，以經濟復甦不平衡等理由，重申或須待2024年才恢復加息，意味現行0.1厘的超低息可能維持兩年。尚幸本港大小銀行鬥搶澳元資金，定期存款息率普遍沒有大減，當中更有逆市加息。而高息王集友剛把澳元7天短存10厘年息的截止期，由原本於上周五（4月30日）到期，順延至5月底。

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另外，南商昨亦把澳元短存8厘年息的屆滿期，押後至6月底。至於美資大行花旗，更帶頭於4月初驟加一個月澳元定存年息0.8厘，新息率重返兩厘大關，跟中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）看齊。

此外，憧憬歐美經濟復甦，以及拜登力谷基建等，剌激銅鋁等大宗商品不斷漲價，資源國澳元首當其惠，韓資樂天證券銷售總監陳欣今午回應查詢料，澳元兌美元今年高低位介乎0.74到0.82，年底目標0.8。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪