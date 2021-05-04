  • 30°C
香港時間 : 2021504日 (二) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳元定期存款】澳元定存最高息達10厘 中美資行爭吸澳元資金

Hot Talk 16:29 2021/05/04

分享：

澳洲央行維持鴿派立場，放風低息環境至2023年。

澳洲央行今天（5月4日）議息，一如所料按兵不動，央行且續放鴿，以經濟復甦不平衡等理由，重申或須待2024年才恢復加息，意味現行0.1厘的超低息可能維持兩年。尚幸本港大小銀行鬥搶澳元資金，定期存款息率普遍沒有大減，當中更有逆市加息。而高息王集友剛把澳元7天短存10厘年息的截止期，由原本於上周五（4月30日）到期，順延至5月底。

想知港銀不同存期定存息率？可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，南商昨亦把澳元短存8厘年息的屆滿期，押後至6月底。至於美資大行花旗，更帶頭於4月初驟加一個月澳元定存年息0.8厘，新息率重返兩厘大關，跟中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）看齊。

此外，憧憬歐美經濟復甦，以及拜登力谷基建等，剌激銅鋁等大宗商品不斷漲價，資源國澳元首當其惠，韓資樂天證券銷售總監陳欣今午回應查詢料，澳元兌美元今年高低位介乎0.74到0.82，年底目標0.8。

相關文章：【人民幣定期存款】人民幣定存半年最高息2.45厘 傳統銀行硬撼虛銀

【英鎊定期存款】中資行延英鎊定存10厘息優惠 趁鎊滙調整低吸博滙息雙賺

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 南洋商業銀行 集友銀行 澳元 定期存款 外幣定期存款

上一篇文章

【內房數據】恒大上月銷售按年增4.5%　一文看清4月內房銷售數據（不斷更新）

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升199點　油金股造好（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達3400億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託最快周三招股引兩名基石投資者　預期股息率6厘、王衛親任主席
【新股IPO】順豐房託最快周三招股引兩名基石投資者　預期股息率6厘、王衛親任主席