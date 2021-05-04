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【美股分析】美銀「賣方指標」響調整警號 該行籲投資者謹慎行事

股樓投資 17:52 2021/05/04

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美國銀行美股首席策略師Savita Subramanian周一指，該行的賣方指標（Sell Side Indicator）已連續四個月攀升，升至最新的59.4%，為13 年新高，雖然仍未見賣出訊號，但已經響起警號。美銀的「賣方指標」是反映大行策略師看好股票的程度，看好程度愈高，指標便會上升，而當升至超過60%的水平時，便會釋出賣出訊號，該指標便曾在2007年5月升至超過60%，其後股市便下跌7%。

【美股焦點】六成標普成份股已放榜 八成六公司每股盈利超預期 比例是自2008年以來最高

該行指，投資者愈見興奮令他們對前景謹慎，他們認為疫苗接種、經濟重啟、刺激措施等大致已經反映在股市現價當中，而且過去半年來，大市也未曾出現超過5%的調整，比過去平均每年出現三次該程度調整為少；超過一成的調整更只在14個月前出現，而一般每年也會出現一次逾一成的調整。

但該行指，股市現在仍未觸及賣出水平，預期未來股市走勢疲弱，但全年計仍不至於負回報，他們預測，未來12個月股市回報只有 6%，遠低於全球金融危機結束時預測的 14%。

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撰文 : 林展鋒

疫苗 經濟 股票 美股 美國 金融 銀行

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