福特汽車有望於2050年 自家生產電動車電池

市場近期講求綠色科技，電動車預料將成為未來大趨勢，各間傳統車廠已提出發展電動車計劃，以在未來市場中佔一席位。當中福特汽車高層則表示，至2025年或之前，公司在北美的電動車銷售量，應該足以讓其在國內生產自家電池。

有外媒形容，這是福特公布最詳細的電動車電池生產時間表，有關計劃華爾街亦正密切關注，這亦是公司在前行政總裁Jim Hackett領導下的戰略大逆轉。有預計，內部生產電池將會是各間汽車製造商為削減電動車成本以及確保採購的關鍵，以應對未來十年預計將出現的激增需求。

福特發言人Jennifer Flake指出，生產的具體時間將取決於電動汽車市場、消費者需求以及研發進度。她又表示，公司有可能於2025年或之前進入自家生產電動汽車電池的階段。

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責任編輯: 陳子謙