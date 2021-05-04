【串流音樂】JOOX推Buzz功能增平台互動性　用戶可建立兼與歌手互動

音樂和娛樂內容的直播平台迅速發展，為了進一步提升影片娛樂功能，音樂串流平台JOOX現加推Buzz功能，提供平台讓用戶隨時用影片展示其才藝創意，和更多用戶交流互動。

【商場活動】Mira Place推新會員計劃 積分可換Staycation住宿及米芝蓮美饌

全新的Buzz意味著JOOX將進一步提升其影片娛樂功能，並透過送金幣和禮物、讚好、留言和投票等元素，鼓勵用戶、歌手、粉絲和創作素人之間進行更多的互動。JOOX Buzz讓他們在平台上分享有趣創意短片，並通過留言、讚好、私訊或送禮物等方式來表達對彼此的支持和讚賞。例如，在「Karaoke」模式，用戶可向上滑動頁面，欣賞不同演出者動人的唱歌演出，並讚好和禮物表示支持。在「Videos」模式，用戶則可向上滑動頁面，瀏覽其他創作素人的影片，如想分享有趣的影片，只須按「+」便可以上載影片分享給JOOX Buzz粉絲。

樂迷不但將會有更多機會與歌手進行互動，更可以聯同其他志趣相投的用戶們，一起在Buzz平台上建立樂迷社群。JOOX團隊更表示，將不時推出不同Buzz活動，並向出色的參加者送出吸引獎品。

【虛擬保險】曾俊華：虛擬保險有助解決本地醫療資源分配不均

【電影業復甦】張藝謀新片《懸崖之上》國內口碑好 IMAX中國五一檔期票房收2500萬人民幣

責任編輯：蘇穎琪