【金融中心】新加坡金管局：今年金融業再增聘6500人　拆解金融科技職位4大關鍵

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沙特阿美首季盈利升30% 今年能源需求有正面跡象
正當香港金管局憂慮香港金融中心發展會被低疫苗接種率影響之際，新加坡金管局表示，新加坡金融業今年將新增約6500個職位，其中科技、財富管理和消費者銀行有較大人力需求。星金管局指，去年新加坡金融業淨增加2200個職位，但非本地人職位減少600個，反映當地就業保障計劃和疫情邊境控制的影響。
金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 成金融中心發展隱憂，可見【下一頁】
星金管局指，從2016至20年當地金融業增加約2.1萬個職位，一半由非本地人才填上，而當地已有4成工作職位都是全職面向國際金融業務，反映更多金融機構在當地設立區域和全球總部。
星金管局續指，今年淨增加的6500個職位中，6000個屬永久職位，一半工作職位是在科技和消費者銀行業，逾4成職位開放於初入職或無經驗的人士參與。在非科技相關人才需求上，約28%或1300個是關係維繫經理（relationship managers），反映當地財富管理需求。
全球都在加快金融科技轉型，星金管局局長孟文能（Ravi Menon）指出，科技人才有供求失衡情況，未來數年會繼續從外地引入金融科技人才，並指出要入行金融科技要留意4大關鍵
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記者：麥德銘