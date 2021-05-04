【金融中心】新加坡金管局：今年金融業再增聘6500人　拆解金融科技職位4大關鍵

▲ 新加坡金管局：今年金融業再增聘6500人 拆解金融科技職位4大關鍵

正當香港金管局憂慮香港金融中心發展會被低疫苗接種率影響之際，新加坡金管局表示，新加坡金融業今年將新增約6500個職位，其中科技、財富管理和消費者銀行有較大人力需求。星金管局指，去年新加坡金融業淨增加2200個職位，但非本地人職位減少600個，反映當地就業保障計劃和疫情邊境控制的影響。

金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星 成金融中心發展隱憂，可見【下一頁】

星金管局指，從2016至20年當地金融業增加約2.1萬個職位，一半由非本地人才填上，而當地已有4成工作職位都是全職面向國際金融業務，反映更多金融機構在當地設立區域和全球總部。

星金管局續指，今年淨增加的6500個職位中，6000個屬永久職位，一半工作職位是在科技和消費者銀行業，逾4成職位開放於初入職或無經驗的人士參與。在非科技相關人才需求上，約28%或1300個是關係維繫經理（relationship managers），反映當地財富管理需求。

全球都在加快金融科技轉型，星金管局局長孟文能（Ravi Menon）指出，科技人才有供求失衡情況，未來數年會繼續從外地引入金融科技人才，並指出要入行金融科技要留意4大關鍵

1. 擁有STEM學位有很好的開始 －雖然行業不一定要求專業資格，金融機構很願意聘用工程和科學專業的畢業生

－雖然行業不一定要求專業資格，金融機構很願意聘用工程和科學專業的畢業生 2. 具有基本編程技術 - 需求由資訊科技項目經理和支援，轉向項目管理員和軟件工程師。軟件工程師分為兩種，包括（1）通用應用程式開發員，專注前端和移動應用程式開發中；（2） 企業軟件開發員，具有多年編寫程式經驗，同時具核心銀行軟件知識。企業軟件開發員尤為吃香。

- 需求由資訊科技項目經理和支援，轉向項目管理員和軟件工程師。軟件工程師分為兩種，包括（1）通用應用程式開發員，專注前端和移動應用程式開發中；（2） 企業軟件開發員，具有多年編寫程式經驗，同時具核心銀行軟件知識。企業軟件開發員尤為吃香。 3. 商業知識同樣重要 - 科技人員只在後台工作的日子已經過去，行業需要能結合商業和科技系統的專才，達到商業科技（biz-tech） 、經營科技（ops-tech ）

- 科技人員只在後台工作的日子已經過去，行業需要能結合商業和科技系統的專才，達到商業科技（biz-tech） 、經營科技（ops-tech ） 4. 海外經驗受重視 - 新加坡是全球和區域科技中心，能了解海外市場才能提供更優質產品和解決方案，而中國和印度市場有龐大科技人才庫，目標高級職位的人士更應了解競爭將會是全球性

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記者：麥德銘