【又換老細】Verizon以50億美元售出Yahoo和AOL蝕近半 預計下半年完成交易

美國流動電訊商Verizon於當地時間周一（3日）宣布，將旗下雅虎（Yahoo）和美國線上（AOL）等媒體資產，以50億美元售予阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。其交易價較Verizon昔日收購雅虎和AOL的成本，幾乎減半，同時意味著Verizon由電訊產業跨進媒體領域的計劃告終。

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據悉，是次交易也包含整個Verizon Media公司，及上述兩個品牌的廣告科技業務。Verizon在2015年以44億美元購入AOL，繼而在2017年再斥45億美元購入雅虎，再將這兩間公司合併。惟大眾轉向使用Facebook、Google等平台，令這兩個平台失去優勢，其市值亦從而大跌。

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責任編輯：潘曉豐