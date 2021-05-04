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【大行報告】中金睇好阿里巴巴新興業務　維持其「跑贏行業」評級

股樓投資 16:24 2021/05/04

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中金發表報告，指據阿里巴巴(09988)非交易性路演，管理層表示會持續投入新興業務。該行對阿里的盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級及目標價311美元或304港元，對應31倍2023財年非通用准則市盈率。

報告提到，阿里近期成立了社區團購事業群，隨著業務進入快速擴展階段，將針對不同地區做供應鏈整合。管理層指不會盲目跟風大額補貼用戶，而會更加重視倉配履約能力的建設。對於供應鏈相對薄弱的地區，或將進一步自建供應鏈。而今年不會對社區團購設投入上限。

阿里雲方面，管理層指希望多讓利給B端客戶，短期內或不會選擇快速提升利潤率。阿裡雲早期客戶集中在電商、金融、互聯網等領域，目前通過政府雲及在新零售行業的積累，形成了深度的壁壘。其先發優勢和較高的遷移成本具有高度的競爭優勢。未來對雲業務將進一步深入多地布局及深化客戶價值。
 

大行對阿里巴巴評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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