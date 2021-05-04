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【商場活動】Mira Place推新會員計劃　積分可換Staycation住宿及米芝蓮美饌

商業 17:10 2021/05/04

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Mira Place將於明天（5日）推出全新商場會員計劃，特設尊尚會籍Mira Pine及恆常會籍Mira Green。（Mira Place提供圖片）

Mira Place將於明天（5日）推出全新商場會員計劃，特設尊尚會籍Mira Pine及恆常會籍Mira Green，盡享每日免費泊車及禮品換領等4大禮遇。

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凡於Mira Place即日消費滿HK$400，即可成為Mira Green會員並獲贈500迎新積分，憑消費HK$1=1分換領精彩禮遇及盡享多個商戶的全年折扣及限定優惠。現有Mira Place會員將自動轉為Mira Green會員，並享同等禮遇。

而現有Mira Place會員於過去1年內累積消費滿HK$60,000將升級為VIP會員Mira Pine，尊享4大禮遇，包括每日1小時免費泊車、優先禮品換領、聖誕及生日驚喜禮遇和專屬體驗。精選Mira Pine會員優先禮品換領包括The Mira Hong Kong Staycation住宿連米芝蓮食府國金軒二人晚餐、翠亨邨金牌乳豬派對套餐及創意藝術糕餅Bombshell等。

此外，Mira Place於同日起至5月31日推出限時消費獎賞，會員以電子消費滿HK$1,500，即可獲贈HK$100商戶現金券；Mira Pine會員以電子消費滿HK$3,000，即可獲贈HK$500商戶現金券。現金券包括FURLA、米芝蓮星級食府新同樂等商戶。推廣期內消費更可賺雙倍積分。

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責任編輯：朱悅瀅

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