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【人民幣定期存款】人民幣定存半年最高息2.45厘 傳統銀行硬撼虛銀

Hot Talk 16:03 2021/05/04

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上商加6個月人民幣存息至2.3厘，打入高息榜5甲列。

人民幣定期存款最近成為大小銀行兵家必爭的戰場，令加息戰浪接浪，最新應戰是上海商業銀行，把半年人民幣定期存款年息微升0.05厘，新息率至2.3厘，跟一年看齊。這是繼富融（Fusion Bank）於5月開局，率先加中長息以來，傳統銀行迎戰還擊。專家認為，現市況暗湧處處，例如本來零確診的台灣，近日疫情蔓延，一度重創股滙，猶如五窮月中咒，遂令游資急欲避險。何況人民幣定存超逾兩厘年息選擇多，單以6個月期計，招商永隆與南商以2.45厘年息齊膺雙冠王，而上商的2.3厘年息亦打入5甲榜，在滙息雙升下，市料業界加息吸存有助力搶追息族的熱錢閒資。

各銀行半年人民幣定存息率，可按下圖了解

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誠然，自4月以來各銀行爆加息搶客戰，人民幣存息跟港元定期存款逐漸拉闊，再舉由騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份成立的虛擬銀行富融為例，旗下一年港元定存息為0.7厘，相較同期人民幣定存息2.4厘，兩者差距1.7厘。

至於小米（01810）牽頭的天星（Airstar Bank），一年人民幣定存息更高達2.7厘，比同期一年港元定存息0.7厘足足高兩厘。

富融加中長期人幣定存年息至2.4厘【下一頁

正因人民幣逾兩厘高息選擇多，現時已超越iBond兩厘包底息，業界料本港通脹受惠後疫情經濟復甦而轉升，信銀國際經濟師李業勤博士回應本報查詢指，料今年全年本港消費物價指數升1.7%，明年再錄得2%漲幅，2023年更升2.2%。要是iBond回報追貼CPI達2.3厘，仍不及人民幣一年的高息王有2.7厘，而在岸價兌美元於4月已升1.3%，敘造人幣定存可謂息滙雙賺。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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