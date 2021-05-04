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【網民熱話】為慶祝母親節 父親吩咐買Staycation 兒子感迷茫！ 網民： 可能係Playstation5？

理財智慧 17:59 2021/05/04

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踏入五月，一眾孝子又要開始煩惱一年一度的母親節要送什麼禮物了。一般時期的話，不少子女會買機票和訂酒店給父母一同度假。但由於疫情，孝子們需要另找禮物了。近日有網民於網上討論區發文，指父親問他哪裏能買staycation，想送給妻子。

網民經歷：

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帖文一出，大部分網民都捧腹大笑。他們都覺得樓主應該要解釋原意，因為年輕人和長輩的想法不一樣，可能父親指的不是staycation呢。有人同意這想法，稱可能父親把遊戲機品牌Playstation和staycation弄混了。

【職場熱話】同事吃了上司的蛋糕 還要多嘴說不好吃 惹來上司報復【下一頁

網民覺得樓主父親非常貼心，會用年輕人的方式和母親慶祝，而自己的父親長期都是「食餐飯」就打發了節日。他建議樓主多點和父親溝通，聯繫一下感情。

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責任編輯：張瑋婷

網上討論區 母親節 酒店 機票 疫情 Staycation

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